Медведев рассказал о планах после вылета с Australian Open

"Поэтому мне следует постараться не зацикливаться на этом конкретном матче, который был неудачным, потому что он переиграл меня, это неприятное чувство. Но мне следует больше сосредоточиться на общей картине и просто продолжать работать так, как я делал это на последних турнирах. Конечно, жаль заканчивать турнир Большого шлема таким образом, когда я чувствовал себя хорошо и уверенно, но что есть, то есть. Он играл великолепно, суперагрессивно. Даже когда я делал хорошие удары, он отвечал еще лучшими ударами. Может быть, мне стоило сделать что-то лучше, чтобы попытаться нарушить его ритм", - добавил он.