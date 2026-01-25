https://ria.ru/20260125/tennis-2070176909.html
Медведев рассказал о планах после вылета с Australian Open
спорт, атр, россия, австралия, даниил медведев, australian open
Медведев: следует работать как прежде, а не зацикливаться на вылете
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что намерен продолжить работу над своей игрой и не будет зацикливаться на вылете с Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В воскресенье Медведев
уступил Лернеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6) и второй год подряд выбыл с Australian Open после поражения от американца. Тогда он проиграл Тьену во втором круге.
"Думаю, мне следует в целом больше сосредоточиться. Если взять последние восемь турниров, начиная с US Open, я играл великолепно. Я обыграл много игроков, отлично играл против некоторых топов. В целом, я добивался хороших результатов. Даже здесь я выиграл два очень сложных матча против соперников, которые играли хорошо", - приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР
).
"Поэтому мне следует постараться не зацикливаться на этом конкретном матче, который был неудачным, потому что он переиграл меня, это неприятное чувство. Но мне следует больше сосредоточиться на общей картине и просто продолжать работать так, как я делал это на последних турнирах. Конечно, жаль заканчивать турнир Большого шлема таким образом, когда я чувствовал себя хорошо и уверенно, но что есть, то есть. Он играл великолепно, суперагрессивно. Даже когда я делал хорошие удары, он отвечал еще лучшими ударами. Может быть, мне стоило сделать что-то лучше, чтобы попытаться нарушить его ритм", - добавил он.
Медведев на данный момент располагается на 12-й строчке рейтинга АТР. На счету 29-летнего россиянина 22 титула, включая победу на US Open 2021 года. Медведев трижды доходил до финала Australian Open (2021, 2022, 2024).