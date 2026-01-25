Рейтинг@Mail.ru
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь
Теннис
 
10:57 25.01.2026
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь
Американец Лернер Тьен взял медицинский перерыв в начале первой партии матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису против россиянина...
теннис
спорт
австралия
australian open
даниил медведев
австралия
Новости
спорт, австралия, australian open, даниил медведев
Теннис, Спорт, Австралия, Australian Open, Даниил Медведев
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь

Тьен взял перерыв в матче с Медведевым из-за носового кровотечения

Теннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американец Лернер Тьен взял медицинский перерыв в начале первой партии матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису против россиянина Даниила Медведева из-за носового кровотечения.
Перерыв для оказания медицинской помощи американскому игроку был объявлен при счете 2:1 в первом сете в пользу Тьена, который взял одну из подач Медведева.
Медведев проиграл Тьену во втором круге прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open
23 января, 11:03
 
ТеннисСпортАвстралияAustralian OpenДаниил Медведев
 
