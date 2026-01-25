https://ria.ru/20260125/ten-2070156125.html
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь
Американец Лернер Тьен взял медицинский перерыв в начале первой партии матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису против россиянина... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
У соперника Медведева по матчу на Australian Open пошла носом кровь
