СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо"
СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо"
Владимир Филатов и Максим Семенов покинули тренерский штаб петербургского СКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
