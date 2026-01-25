Рейтинг@Mail.ru
СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо"
12:55 25.01.2026 (обновлено: 13:08 25.01.2026)
СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо"
СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо"
СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо"
Владимир Филатов и Максим Семенов покинули тренерский штаб петербургского СКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА уволил двух тренеров после разгрома от "Торпедо"

Тренеры Филатов и Семенов покинули СКА из-за неудовлетворительных результатов

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Драконы" (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург)
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Филатов и Максим Семенов покинули тренерский штаб петербургского СКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что специалисты покинули штаб в связи с неудовлетворительными результатами. Они продолжат карьеру в клубной системе. Филатов и Семенов работали ассистентами главного тренера с лета 2025 года.
Ранее СКА проиграл четвертый матч подряд. Команда набрала 53 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Торпедо" всухую разгромило СКА в матче КХЛ
ХоккейСпортМаксим СемёновСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
