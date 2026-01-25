https://ria.ru/20260125/sbornaja-2070182836.html
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди
Сборная России - 1 по хоккею с мячом стала победителем турнира Народного единства, который прошел в Нижнем Новгороде. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T15:29:00+03:00
2026-01-25T15:29:00+03:00
2026-01-25T15:29:00+03:00
спорт
россия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_0:100:1312:838_1920x0_80_0_0_a43471d2e820d3591d4fdc5d96e13c1e.jpg
https://ria.ru/20251006/serebro-2046599941.html
россия
нижний новгород
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, нижний новгород
Спорт, Россия, Нижний Новгород
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди
Сборная России по бенди выиграла турнире Народного единства в Нижнем Новгороде