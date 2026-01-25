Рейтинг@Mail.ru
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
15:29 25.01.2026
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди
Сборная России - 1 по хоккею с мячом стала победителем турнира Народного единства, который прошел в Нижнем Новгороде. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
https://ria.ru/20251006/serebro-2046599941.html
РИА Новости Спорт
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди

Сборная России по бенди выиграла турнире Народного единства в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сборная России - 1 по хоккею с мячом стала победителем турнира Народного единства, который прошел в Нижнем Новгороде.
В воскресенье первая национальная команда обыграла сборную России - 2 со счетом 5:1. В составе победителей отличились Егор Ахманаев, Илья Насекин (3 гола) и Данил Кузьмин. У проигравших мяч забил Роман Ананьин.
Также в турнире принимал участие нижегородский "Старт", который проиграл сборной России - 1 (1:7) и обыграл по пенальти сборную России - 2 (2:2, 4:2 в серии пенальти).
