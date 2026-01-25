В ВФЛА ответили на недовольство атлетов проведением ЧР на Сахалине

«

"Федерация стремится к комплексному подходу в развитии инфраструктуры на всех этапах: от проектирования по стандартам в зависимости от целей и задач и строительства до заполнения трибун и организации трансляций соревнований. Руководство региона согласилось оказать поддержку в софинансировании и размещении спортсменов. В настоящий момент расселение планируется в только что введенном в эксплуатацию кампусе СахалинTech вместимостью более 1000 человек", - сообщили в пресс-службе ВФЛА.