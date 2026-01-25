В ВФЛА ответили на недовольство атлетов проведением ЧР на Сахалине

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Руководство Сахалинской области окажет финансовую поддержку спортсменам для их участия в зимнем чемпионате России, который намечен к проведению в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
На этой неделе ВФЛА объявила, что чемпионат России по легкой атлетике в помещении 2026 года пройдет в Южно-Сахалинске. После этого ряд ведущих легкоатлетов страны, в том числе прыгуньи с шестом Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, специалист в барьерном беге Федор Иванов и другие, выразили беспокойство в Telegram-канале ВФЛА по поводу вопросов логистики и дороговизны перелета на Дальний Восток, а также возможности комфортного размещения в связи с проведением в Южно-Сахалинске в те же сроки чемпионата России по лыжным гонкам.
«
"Федерация стремится к комплексному подходу в развитии инфраструктуры на всех этапах: от проектирования по стандартам в зависимости от целей и задач и строительства до заполнения трибун и организации трансляций соревнований. Руководство региона согласилось оказать поддержку в софинансировании и размещении спортсменов. В настоящий момент расселение планируется в только что введенном в эксплуатацию кампусе СахалинTech вместимостью более 1000 человек", - сообщили в пресс-службе ВФЛА.
Турнир должен пройти 28 февраля - 3 марта. Некоторые легкоатлеты отметили, что доставить шесты к месту проведения соревнований вовремя уже нереально. "Относительно транспортировки шестов вариантов несколько: шесты можно перевозить обычным рейсом, оформив как спортивный инвентарь. Некоторый инвентарь можно направить через федерацию. Также собираем обратную связь с региональных федераций, прорабатывается вопрос консолидированной доставки специализированного оборудования", - отметили в федерации.
"В рамках чемпионата России в Южно-Сахалинске запланирована официальная тренировка 26 февраля и комиссия по допуску 27 февраля. Вопрос акклиматизации индивидуален и обсуждается с личным и старшим тренером, как и на любом другом старте", - заключили в ВФЛА.