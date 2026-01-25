"Северсталь" расторгла контракт с третьим бомбардиром в истории клуба

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" расторгла контракт с российским нападающим Кириллом Пилипенко, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне форвард провел 21 матч и набрал 8 очков (6 голов + 2 передачи).
После публикации заявления "Северстали" омский "Авангард" в своем Telegram-канале объявил о заключении контракта с Пилипенко до 31 мая 2026 года. За клуб он будет выступать под 23-м номером.
"Рады приветствовать Кирилла Пилипенко в составе "ястребов". Мы очень хотели усилить атаку именно таким игроком, который способен нанести точный бросок в финальной стадии атаки. Очевидно, что после ярких сезонов в "Северстали" ему необходим новый вызов. Уже в понедельник игрок присоединится к команде. Когда мы его увидим на льду? Решать тренерам. Думаю, стоит учитывать тот факт, что некоторое время Кирилл был без игровой практики", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
Пилипенко 29 лет. Он выступал за "Северсталь" с октября 2021 года и провел за клуб 253 матча, в которых набрал 193 очка (98 голов + 95 передач). Россиянин является третьим бомбардиром команды в истории КХЛ. Ранее он также представлял "Сочи", владивостокский "Адмирал", екатеринбургский "Автомобилист" и московское "Динамо".