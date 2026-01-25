https://ria.ru/20260125/olimpiada-2070141452.html
В Okko рассказали о бесплатной трансляции Олимпиады
В Okko рассказали о бесплатной трансляции Олимпиады
Россияне смогут следить за всеми событиями зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko бесплатно, для этого достаточно зарегистрироваться на... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
россия
милан
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
россия
милан
кортина-д'ампеццо
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Россияне смогут следить за всеми событиями зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko
бесплатно, для этого достаточно зарегистрироваться на платформе, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев
сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России будут эксклюзивно транслироваться на платформе Okko.
"Олимпиаду в Okko можно будет посмотреть бесплатно. Новым пользователям достаточно зарегистрироваться в сервисе", - рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Там добавили, что зрители смогут следить за соревнованиями, финалами и каждой медальной сессией полностью на любом устройстве: от телевизора до смартфона. Кроме того, в сервисе будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи.
Соревнования пройдут в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 22 февраля. Приглашения на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник
и Аделия Петросян
, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.