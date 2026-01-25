Рейтинг@Mail.ru
08:16 25.01.2026
В Okko рассказали о бесплатной трансляции Олимпиады
россия, милан, кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026
Россия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026
В Okko рассказали о бесплатной трансляции Олимпиады

Россияне смогут смотреть Олимпиаду бесплатно в онлайн-кинотеатре Okko

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россияне смогут следить за всеми событиями зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko бесплатно, для этого достаточно зарегистрироваться на платформе, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России будут эксклюзивно транслироваться на платформе Okko.
"Олимпиаду в Okko можно будет посмотреть бесплатно. Новым пользователям достаточно зарегистрироваться в сервисе", - рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Там добавили, что зрители смогут следить за соревнованиями, финалами и каждой медальной сессией полностью на любом устройстве: от телевизора до смартфона. Кроме того, в сервисе будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи.
Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Приглашения на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев рассказал, сколько россиян выступит на Олимпиаде в Италии
23 января, 11:30
 
Россия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026
 
