В Okko рассказали о бесплатной трансляции Олимпиады

"Олимпиаду в Okko можно будет посмотреть бесплатно. Новым пользователям достаточно зарегистрироваться в сервисе", - рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Там добавили, что зрители смогут следить за соревнованиями, финалами и каждой медальной сессией полностью на любом устройстве: от телевизора до смартфона. Кроме того, в сервисе будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи.