Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева стала восьмой в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Гомсе.

На дистанции 20 км она показала результат 56 минут 41,1 секунды, отстав от победительницы финки Йоханны Матинтало (55.53,9) на 47,2 секунды. Серебро завоевала американка Джессика Диггинс (+0,9), бронзу - норвежка Астрид Слинд (+1,7).

Этап в Гомсе завершится в воскресенье мужским масс-стартом на 20 км. Восьмой этап Кубка мира пройдет с 28 февраля по 1 марта в шведском Фалуне.