Лыжные гонки
 
14:24 25.01.2026
Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира
Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира
Россиянка Дарья Непряева стала восьмой в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Гомсе.
Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

Лыжница Непряева стала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева стала восьмой в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Гомсе.
На дистанции 20 км она показала результат 56 минут 41,1 секунды, отстав от победительницы финки Йоханны Матинтало (55.53,9) на 47,2 секунды. Серебро завоевала американка Джессика Диггинс (+0,9), бронзу - норвежка Астрид Слинд (+1,7).
Этап в Гомсе завершится в воскресенье мужским масс-стартом на 20 км. Восьмой этап Кубка мира пройдет с 28 февраля по 1 марта в шведском Фалуне.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили Непряева, Савелий Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваСавелий КоростелевСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
