"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой

Срок действия нового соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года. Его предыдущий контракт истекал в конце сезона.

Профаке 23 года. Он перебрался в КХЛ в июне 2024 года, заключив контракт с "Нефтехимиком". Всего за клуб канадец провел 88 игр, в которых совершил 27 результативных действий (10 голов + 17 передач). В текущем чемпионате Профака провел 41 матч и набрал 14 очков (7+7).