"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой
"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой
Нижнекамский "Нефтехимик" перезаключил контракт с канадским защитником Лукой Профакой, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
