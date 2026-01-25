Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой
Хоккей
 
15:18 25.01.2026
"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой
"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой
2026
нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Нефтехимик" перезаключил контракт с Профакой

© Фото : ХК "Нефтехимик"Лука Профака
© Фото : ХК "Нефтехимик"
Лука Профака. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" перезаключил контракт с канадским защитником Лукой Профакой, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия нового соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года. Его предыдущий контракт истекал в конце сезона.
Профаке 23 года. Он перебрался в КХЛ в июне 2024 года, заключив контракт с "Нефтехимиком". Всего за клуб канадец провел 88 игр, в которых совершил 27 результативных действий (10 голов + 17 передач). В текущем чемпионате Профака провел 41 матч и набрал 14 очков (7+7).
ХоккейНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
