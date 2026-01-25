Рейтинг@Mail.ru
Матч "Мемфис" — "Денвер" перенесли из-за непогоды
Баскетбол
 
21:45 25.01.2026
Матч "Мемфис" — "Денвер" перенесли из-за непогоды
Матч "Мемфис" — "Денвер" перенесли из-за непогоды
теннесси, мемфис, северная каролина, денвер наггетс
Баскетбол, Теннесси, Мемфис, Северная Каролина, Денвер Наггетс
© Фото : Jeenah MoonЛоготип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)
© Фото : Jeenah Moon
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Мемфис Гриззлис" и "Денвер Наггетс" перенесен на более поздний срок из-за суровых погодных условий, сообщает пресс-служба лиги в соцсети X.
Первоначально встреча должна была начаться в городе Мемфис (штат Теннесси) 25 января в 23:30 мск. Новая дата матча будет объявлена позднее.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от Восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. По последним данным сайта Poweroutage, более 921 789 домов в США, включая 304 163 дома в штате Теннесси, остались без электричества.
Снегопад в США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
Вчера, 18:02
 
