Матч "Мемфис" — "Денвер" перенесли из-за непогоды
Матч "Мемфис" — "Денвер" перенесли из-за непогоды - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Матч "Мемфис" — "Денвер" перенесли из-за непогоды
Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Мемфис Гриззлис" и "Денвер Наггетс" перенесен на более поздний срок из-за суровых РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T21:45:00+03:00
2026-01-25T21:45:00+03:00
2026-01-25T21:45:00+03:00
баскетбол
теннесси
мемфис
северная каролина
денвер наггетс
теннесси
мемфис
северная каролина
Новости
ru-RU
теннесси, мемфис, северная каролина, денвер наггетс
Баскетбол, Теннесси, Мемфис, Северная Каролина, Денвер Наггетс
Матч "Мемфис" — "Денвер" перенесли из-за непогоды
Игра "Мемфис" — "Денвер" перенесена из-за снегопада