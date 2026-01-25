Медведев вновь проиграл Тьену и покинул Australian Open

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил американцу Лернеру Тьену в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных и 30 невынужденных ошибок, на его счету 15 активно выигранных мячей. У американца пять эйсов, одна двойная и 16 невынужденных ошибок, а также 33 виннерса.