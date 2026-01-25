Рейтинг@Mail.ru
Медведев вновь проиграл Тьену и покинул Australian Open
Теннис
Теннис
 
12:13 25.01.2026 (обновлено: 12:35 25.01.2026)
Медведев вновь проиграл Тьену и покинул Australian Open
Медведев вновь проиграл Тьену и покинул Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Медведев вновь проиграл Тьену и покинул Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил американцу Лернеру Тьену в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых РИА Новости Спорт, 25.01.2026
теннис
россия
австралия
даниил медведев
2026
россия, австралия, даниил медведев
Теннис, Россия, Австралия, Даниил Медведев
Медведев вновь проиграл Тьену и покинул Australian Open

Медведев проиграл Тьену в четвертом раунде Australian Open

Даниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Соцсети Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил американцу Лернеру Тьену в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3 в пользу американца, который является 29-й ракеткой мира и посеян на турнире под 25-м номером. Медведев впервые всухую проиграл сет на турнирах Большого шлема. Россиянин идет 12-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и имел 11-й номер посева. Игроки провели на корте 1 час 42 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 10:30
Завершен
Даниил Медведев
0 : 34:60:63:6
Лернер Тьен
Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных и 30 невынужденных ошибок, на его счету 15 активно выигранных мячей. У американца пять эйсов, одна двойная и 16 невынужденных ошибок, а также 33 виннерса.
Тьен в третий раз обыграл россиянина. Первую победу он одержал над Медведевым на предыдущем Australian Open, обыграв того со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) во втором круге. Единственный раз россиянин победил соперника в четвертом круге "Мастерса" в Шанхае.
20-летний Тьен стал самым молодым американцем с 2001 года, после Энди Роддика, дошедшим до своего первого четвертьфинала турнира Большого шлема. За выход в четверку сильнейших он поборется с представителем Германии Александром Зверевым (3-й номер посева).
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open
11:33
 
ТеннисРоссияАвстралияДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
