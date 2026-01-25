Медведев вновь проиграл Тьену и покинул Australian Open

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил американцу Лернеру Тьену в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3 в пользу американца, который является 29-й ракеткой мира и посеян на турнире под 25-м номером. Медведев впервые всухую проиграл сет на турнирах Большого шлема. Россиянин идет 12-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и имел 11-й номер посева. Игроки провели на корте 1 час 42 минуты.
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 10:30
Завершен
0 : 34:60:63:6
Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных и 30 невынужденных ошибок, на его счету 15 активно выигранных мячей. У американца пять эйсов, одна двойная и 16 невынужденных ошибок, а также 33 виннерса.
Тьен в третий раз обыграл россиянина. Первую победу он одержал над Медведевым на предыдущем Australian Open, обыграв того со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) во втором круге. Единственный раз россиянин победил соперника в четвертом круге "Мастерса" в Шанхае.
20-летний Тьен стал самым молодым американцем с 2001 года, после Энди Роддика, дошедшим до своего первого четвертьфинала турнира Большого шлема. За выход в четверку сильнейших он поборется с представителем Германии Александром Зверевым (3-й номер посева).