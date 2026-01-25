https://ria.ru/20260125/korneeva-2070190466.html
Российская теннисистка выиграла турнир ITF в Бахрейне
Российская теннисистка выиграла турнир ITF в Бахрейне
Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла турнир категории ITF W75 в Манаме (Бахрейн), обыграв в финале француженку Фиону Ферро. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
