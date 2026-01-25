Рейтинг@Mail.ru
Российская теннисистка выиграла турнир ITF в Бахрейне
Теннис
 
16:49 25.01.2026
Российская теннисистка выиграла турнир ITF в Бахрейне
Российская теннисистка выиграла турнир ITF в Бахрейне
Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла турнир категории ITF W75 в Манаме (Бахрейн), обыграв в финале француженку Фиону Ферро. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Российская теннисистка выиграла турнир ITF в Бахрейне

Российская теннисистка Алина Корнеева
Российская теннисистка Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла турнир категории ITF W75 в Манаме (Бахрейн), обыграв в финале француженку Фиону Ферро.
Встреча завершилась победой Корнеевой (212-я ракетка мира) над Ферро (369) со счетом 6:4, 6:0. Призовой фонд турнира составил 60 тысяч долларов.
Корнеевой 18 лет. Чемпионка юниорского "Ролан Гаррос" (2023) и Australian Open (2023) выиграла первый турнир в 2026 году. Ранее она приняла участие в квалификации Открытого чемпионата Австралии, где в первом раунде уступила китаянке Бай Чжосюань (4:6, 3:6).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Вчера, 14:35
 
ТеннисФиона ФерроАлина КорнееваITFСпорт
 
