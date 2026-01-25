"Трактор" подписал контракт с защитником Чайковски

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Словацкий защитник Михал Чайковски подписал контракт с челябинским "Трактором", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сезон-2025/26 Чайковски начал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта". В воскресенье команда сообщила, что игрок выразил желание вернуться в Словакию по личным причинам, и клуб удовлетворил его просьбу. Соглашение 33-летнего хоккеиста с челябинской командой рассчитано до конца текущего сезона.
"Трактору" на протяжении сезона был необходим еще один защитник, способный добавить обороне строгости и, что немаловажно, адаптированный к стилю игры в КХЛ. Михал Чайковски как раз и обладает тем набором навыков, которые позволили остановить выбор на нем. Он прекрасно знает лигу и в силу опыта быстро встроится в систему командной игры. Добро пожаловать в Челябинск", - заявил генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.
Чайковски дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 в составе екатеринбургского "Автомобилиста". Также в лиге защитник выступал в составе московского "Динамо", новосибирской "Сибири" и "Спартака". Всего на счету Чайковски 194 очка (64 гола + 130 передач) в 444 матчах в КХЛ при показателе полезности "+70". Вместе со сборной Словакии в 2022 году хоккеист стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине.
