Рейтинг@Mail.ru
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:46 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070202430.html
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"
Российский вратарь Дмитрий Николаев перешел из московского "Спартака" в челябинский "Трактор" в результате обмена между клубами, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T18:46:00+03:00
2026-01-25T18:46:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий николаев
спартак (москва)
трактор
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975485353_0:57:3051:1774_1920x0_80_0_0_a4066030d2e1a3ce5c8d87a010ef4599.jpg
https://ria.ru/20260121/gru-2069296762.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975485353_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6fe17095686f103d032122eddf260d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий николаев, спартак (москва), трактор, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Николаев, Спартак (Москва), Трактор, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"

Вратарь Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор" в результате обмена

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Николаев
Дмитрий Николаев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Николаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский вратарь Дмитрий Николаев перешел из московского "Спартака" в челябинский "Трактор" в результате обмена между клубами, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" получил за 26-летнего вратаря денежную компенсацию.
В этом сезоне Николаев провел за "красно-белых" 13 матчей и одержал пять побед. На протяжении карьеры в КХЛ россиянин также выступал в составе СКА.
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Трактор - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Покинувший "Трактор" из-за усталости тренер Гру возглавил швейцарский "Цуг"
21 января, 13:34
 
ХоккейСпортДмитрий НиколаевХК Спартак (Москва)ТракторСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала