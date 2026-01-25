https://ria.ru/20260125/khokkey-2070202430.html
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"
Российский вратарь Дмитрий Николаев перешел из московского "Спартака" в челябинский "Трактор" в результате обмена между клубами, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T18:46:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий николаев
спартак (москва)
трактор
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"
