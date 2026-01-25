https://ria.ru/20260125/khokkey-2070196216.html
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Павел Карнаухов переподписал контракт с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T17:41:00+03:00
2026-01-25T17:41:00+03:00
2026-01-25T17:41:00+03:00
хоккей
спорт
павел карнаухов
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056435841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f33df4c4efb2916868a3acb39b2eaca0.jpg
https://ria.ru/20260124/khokkey-2070077257.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056435841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_431c8d02175fafaa88db047973f3b043.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, павел карнаухов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Павел Карнаухов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА