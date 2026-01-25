Рейтинг@Mail.ru
17:41 25.01.2026
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПавел Карнаухов
Павел Карнаухов . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Павел Карнаухов переподписал контракт с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение Карнаухова рассчитано до 31 мая 2029 года. Прежний контракт хоккеиста истекал в конце текущего сезона.
Карнаухову 28 лет. Он является воспитанником армейцев, выступает за основную команду с сезона-2016/17. На его счету 543 матча в КХЛ и 173 набранных очка (82 шайбы + 91 результативная передача). В 2019, 2022 и 2023 годах Карнаухов завоевал с ЦСКА Кубок Гагарина. Также он является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА – Автомобилист - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
ЦСКА заключил контракт с американским хоккеистом Эбертом
24 января, 16:08
 
