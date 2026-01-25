Рейтинг@Mail.ru
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:15 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/gauff-2070151567.html
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Американка Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T10:15:00+03:00
2026-01-25T10:15:00+03:00
теннис
спорт
australian open
кори гауфф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882024269_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_71e5f13c9dc3a235f3494d95284e095e.jpg
https://ria.ru/20260114/tennis-2067819655.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882024269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2a0e86634c5f8d359719f83dc945fa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, australian open, кори гауфф
Теннис, Спорт, Australian Open, Кори Гауфф
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Третья ракетка мира Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

© Фото : Пресс-служба УимблдонаКори Гауфф
Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Кори Гауфф. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американка Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу третьей ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Мухова посеяна на турнире под 19-м номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.
В четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема американка встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой (8-й номер посева) и украинкой Элиной Свитолиной (12).
Джордан Смит - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
14 января, 14:39
 
ТеннисСпортAustralian OpenКори Гауфф
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала