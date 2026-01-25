https://ria.ru/20260125/gauff-2070151567.html
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Американка Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T10:15:00+03:00
2026-01-25T10:15:00+03:00
2026-01-25T10:15:00+03:00
теннис
спорт
australian open
кори гауфф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882024269_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_71e5f13c9dc3a235f3494d95284e095e.jpg
https://ria.ru/20260114/tennis-2067819655.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882024269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2a0e86634c5f8d359719f83dc945fa8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, australian open, кори гауфф
Теннис, Спорт, Australian Open, Кори Гауфф
Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Третья ракетка мира Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии