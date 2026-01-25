Энберт надеется, что Петросян исполнит на Олимпиаде элементы ультра-си

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигуристов Александр Энберт выразил надежду на то, что трехкратная чемпионка России Аделия Петросян сможет исполнить на Олимпиаде 2026 года несколько элементов ультра-си.