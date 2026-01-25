Рейтинг@Mail.ru
Энберт надеется, что Петросян исполнит на Олимпиаде элементы ультра-си
Фигурное катание
 
15:21 25.01.2026
Энберт надеется, что Петросян исполнит на Олимпиаде элементы ультра-си
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигуристов Александр Энберт выразил надежду на то, что трехкратная чемпионка России Аделия... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Энберт надеется, что Петросян исполнит на Олимпиаде элементы ультра-си

Аделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигуристов Александр Энберт выразил надежду на то, что трехкратная чемпионка России Аделия Петросян сможет исполнить на Олимпиаде 2026 года несколько элементов ультра-си.
Петросян станет единственной российской участницей Олимпийских игр в Италии в женском одиночном разряде. Фигуристка перенесла серьезную травму в межсезонье, но к декабрьскому чемпионату России восстановила элементы ультра-си - аксель в три с половиной оборота и четверной тулуп.
"Грохнет американца?" Почему у Гуменника есть шансы выиграть Олимпиаду
23 января, 19:15
23 января, 19:15
"Надеюсь, на Олимпиаде мы увидим у Аделии несколько (элементов) ультра-си в программе, это будет очень сильное конкурентное преимущество. Мне кажется, все в это верят. Чемпионат России был этапом подготовки к Олимпийским играм. Понятно, что мы не увидели там пика формы и полного максимума, но это и логично. За этот период, с декабря по февраль, будет усложнение программы", - сказал Энберт журналистам в рамках "Зимнего дня Московского спорта".
Петросян выступит в короткой программе на Олимпийских играх среди первых стартовых номеров. "Она молодая, но уже прошла серьезный путь в спорте. И чемпионка России, и (победительница) этапов Гран-при России. Все это большие турниры. Поэтому я не думаю, что выступление в первой разминке стало бы для нее огромной проблемой. Возможно, действительно легче выступить в начале", - отметил Энберт.
По словам Энберта, фавориту Олимпиады в мужском одиночном катании американцу Илье Малинину не стоит заранее вешать золотую медаль. "Понятно, что Илья Малинин на голову выше всех остальных. Но мы видели, что, по-моему, в Финале Гран-при Малинин был не на первой строчке после короткой программы. Спорт есть спорт. Всякое может случиться: нервы, мандраж. Я никому не желаю этого, но просто надо понимать, что в спорте нет кого-то непобедимого. Всегда есть шансы победить", - подчеркнул он.
Чемпион России Петр Гуменник может конкурировать с Малининым, уверен серебряный призер Олимпиады. "Петр сезон проводит очень хорошо, очень уверенно, очень стабильно. Ничто его, на мой взгляд, не может выбить из колеи. Надеюсь, до Олимпиады он сохранит свою уверенность. Петр действительно один из самых техничных спортсменов в мире, поэтому он, конечно, может конкурировать. Даже нет вопросов", - заключил Энберт.
22 января, 14:46
 
Фигурное катание
 
