Шпажист Дмитрий Гусев стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Дохе
25.01.2026
Шпажист Дмитрий Гусев стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Дохе
Российский шпажист Дмитрий Гусев завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при по фехтованию, который завершился в Дохе. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T21:12:00+03:00
2026-01-25T21:12:00+03:00
2026-01-25T21:12:00+03:00
