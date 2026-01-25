Рейтинг@Mail.ru
Шпажист Дмитрий Гусев стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Дохе
25.01.2026
Шпажист Дмитрий Гусев стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Дохе
Шпажист Дмитрий Гусев стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Дохе
Российский шпажист Дмитрий Гусев завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при по фехтованию, который завершился в Дохе.
2026
спорт, международная федерация фехтования (fie)
Спорт, Международная федерация фехтования (FIE)
Шпажист Дмитрий Гусев стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Дохе

Шпажист Дмитрий Гусев завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при в Дохе

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский шпажист Дмитрий Гусев завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при по фехтованию, который завершился в Дохе.
В полуфинале россиянин уступил Тристану Тулену из Нидерландов со счетом 7-12. В финале нидерландец одолел итальянца Симоне Менкарелли (15-7). Помимо Гусева, бронзу завоевал Гергей Шиклоши из Венгрии.
Международная федерация фехтования (FIE) допускает российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
