Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия соперника
Теннис
 
12:56 25.01.2026
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия соперника
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия соперника
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия соперника
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в связи с вынужденным решением чеха Якуба Меншика
теннис
спорт
australian open
новак джокович
тейлор фриц
спорт, australian open, новак джокович, тейлор фриц
Теннис, Спорт, Australian Open, Новак Джокович, Тейлор Фриц
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия соперника

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open в связи с травмой Меншика

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в связи с вынужденным решением чеха Якуба Меншика сняться с турнира.
Теннисисты должны были в понедельник сыграть в четвертом круге Australian Open. Джокович посеян на турнире под четвертым номером, у Меншика был 16-й номер посева.
"Мне тяжело это писать. После того, как мы сделали все возможное, чтобы продолжить турнир, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая прогрессировала в последних матчах. После долгих обсуждений с моей командой и врачами мы решили не выходить на корт завтра. Теперь пришло время как следует восстановиться", - написал Меншик в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Джоковичу 38 лет, он является рекордсменом турнира по количеству титулов (10). В четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема он сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти (5-й номер посева) и американцем Тейлором Фрицем (9).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Не было шансов": Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open
ТеннисСпортAustralian OpenНовак ДжоковичТейлор Фриц
 
