Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия соперника

"Мне тяжело это писать. После того, как мы сделали все возможное, чтобы продолжить турнир, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая прогрессировала в последних матчах. После долгих обсуждений с моей командой и врачами мы решили не выходить на корт завтра. Теперь пришло время как следует восстановиться", - написал Меншик в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).