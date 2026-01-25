Биатлонистка Симон выиграла последнюю гонку Кубка мира перед Олимпиадой

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлья Симон выиграла гонку с общего старта на предолимпийском, шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

В ноябре дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил от соревнований осужденную за кражу Симон. В октябре ее приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро. Симон одержала первую личную победу после отстранения.