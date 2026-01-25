Биатлонистка Симон выиграла последнюю гонку Кубка мира перед Олимпиадой

Рейтинг@Mail.ru
21:00 25.01.2026 (обновлено: 21:10 25.01.2026)
Французская биатлонистка Жюлья Симон выиграла гонку с общего старта на предолимпийском, шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
https://ria.ru/20260124/diskvalifikatsiya-2070085466.html
https://ria.ru/20260125/biatlon-2070197808.html
Новости
© Фото : Соцсети IBUФранцузская биатлонистка Жюлья Симон
© Фото : Соцсети IBU
Французская биатлонистка Жюлья Симон. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлья Симон выиграла гонку с общего старта на предолимпийском, шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Симон допустила один промах на четырех огневых рубежах и преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 39,4 секунды. Второй финишировала ее соотечественница Осеан Мишлон (отставание 0,5 секунды; 1 промах), третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+2,7; 1).
Биатлон. Винтовка - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали
24 января, 17:10
В ноябре дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил от соревнований осужденную за кражу Симон. В октябре ее приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро. Симон одержала первую личную победу после отстранения.
Седьмой этап Кубка мира состоится после зимних Олимпийских игр и пройдет в финском Контиолахти с 5 по 8 марта.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Эрик Перро - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Вчера, 17:55
 
БиатлонСпортМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлонуЖюлия СимонЛиза Виттоцци
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
