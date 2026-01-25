https://ria.ru/20260125/biatlon-2070197808.html
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Французский биатлонист Эрик Перро выиграл гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T17:55:00+03:00
2026-01-25T17:55:00+03:00
2026-01-25T17:55:00+03:00
биатлон
спорт
международный союз биатлонистов (ibu)
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932092344_0:96:1441:906_1920x0_80_0_0_840d4bb503c80706ab366c079a2bacd3.jpg
https://ria.ru/20260124/diskvalifikatsiya-2070085466.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932092344_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1305941cf2c032059a959e91138325fe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Перро выиграл гонку с общего старта на этапе Кубка мира
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро выиграл гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Француз прошел без промахов четыре огневых рубежа и преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 59,6 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (отставание - 9 секунд ; один промах), тройку замкнул норвежец Сверре Дален Аспенес (+16,2 секунды; без промахов).
Этап в Нове-Место, являющийся предолимпийским, завершится позже в воскресенье женским масс-стартом.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР)
и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.