Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Биатлон
 
17:55 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/biatlon-2070197808.html
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Французский биатлонист Эрик Перро выиграл гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
биатлон
спорт
международный союз биатлонистов (ibu)
кубок мира по биатлону
спорт, международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Перро выиграл гонку с общего старта на этапе Кубка мира

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро выиграл гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Француз прошел без промахов четыре огневых рубежа и преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 59,6 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (отставание - 9 секунд ; один промах), тройку замкнул норвежец Сверре Дален Аспенес (+16,2 секунды; без промахов).
Этап в Нове-Место, являющийся предолимпийским, завершится позже в воскресенье женским масс-стартом.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали
24 января, 17:10
24 января, 17:10
 
