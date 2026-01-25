Рейтинг@Mail.ru
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества
15:25 25.01.2026
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества
Сборная Белоруссии - 1 одержала победу в смешанной эстафете 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка Содружества, который прошел в Раубичах (Белоруссия). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сборная Белоруссии - 1 одержала победу в смешанной эстафете 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка Содружества, который прошел в Раубичах (Белоруссия).
Результат Динары Смольской, Анны Солы, Степана Данилова и Антона Смольского составил 1 час 18 минут 48 секунд, они затратили три дополнительных патрона. Второе место заняла сборная России - 1 (отставание - 36,3 секунды; 0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов), которую представляли Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. На третьей строчке расположилась сборная России - 2 (+1.23,6; 0+7) в составе Анастасии Томшиной, Виктории Сливко, Евгения Сидорова и Эдуарда Латыпова.
Следующий этап Кубка Содружества пройдет 11-15 февраля в Сочи.
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали
24 января, 17:10
 
