https://ria.ru/20260125/biatlon-2070182680.html
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества
Сборная Белоруссии - 1 одержала победу в смешанной эстафете 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка Содружества, который прошел в Раубичах (Белоруссия). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T15:25:00+03:00
2026-01-25T15:25:00+03:00
2026-01-25T15:36:00+03:00
биатлон
спорт
белоруссия
россия
сочи
анастасия халили
наталья шевченко
евгений сидоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845948707_0:90:3010:1783_1920x0_80_0_0_52bff8197fd6be211ca752fafde025dd.jpg
https://ria.ru/20260124/diskvalifikatsiya-2070085466.html
белоруссия
россия
сочи
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845948707_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_d4b0f37112abf8796af030d86fcd3962.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, белоруссия, россия, сочи, анастасия халили, наталья шевченко, евгений сидоров, анна сола, антон смольский, виктория сливко
Биатлон, Спорт, Белоруссия, Россия, Сочи, Анастасия Халили, Наталья Шевченко, Евгений Сидоров, Анна Сола, Антон Смольский, Виктория Сливко
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества
Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка Содружества