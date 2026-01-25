Рейтинг@Mail.ru
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Теннис
 
14:35 25.01.2026 (обновлено: 14:42 25.01.2026)
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева потерпела поражение в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева потерпела поражение в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Андреева, посеянная на турнире под восьмым номером, проиграла украинке Элине Свитолиной (12-й номер посева) со счетом 2:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
Андреевой 18 лет. Она в третий раз подряд дошла до четвертого круга Australian Open и стала первой теннисисткой со времен Винус Уильямс, которой удалось выйти как минимум в 1/8 финала на своих первых трех Открытых чемпионатах Австралии.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф, занимающей третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
