Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева потерпела поражение в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах
2026-01-25T14:35:00+03:00
2026-01-25T14:35:00+03:00
2026-01-25T14:42:00+03:00
теннис
спорт
россия
мирра андреева
австралия
мельбурн
элина свитолина
винус уильямс
россия
австралия
мельбурн
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open