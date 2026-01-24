Рейтинг@Mail.ru
Матчи Australian Open приостановили из-за жары
Теннис
 
09:54 24.01.2026
Матчи Australian Open приостановили из-за жары
Матчи Australian Open приостановили из-за жары - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Матчи Australian Open приостановили из-за жары
Матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящие на открытых кортах в Мельбурне, временно приостановлены из-за жары, сообщается в... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
теннис
спорт
australian open
https://ria.ru/20260124/khachanov-2070023314.html
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
australian open
Теннис, Спорт, Australian Open
Матчи Australian Open приостановили из-за жары

Проходящие на открытых кортах матчи Australian Open прерваны из-за жары

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящие на открытых кортах в Мельбурне, временно приостановлены из-за жары, сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
В субботу днем температура в Мельбурне превышала 35 градусов по Цельсию. Из-за жары были разрешены перерывы на охлаждение во всех одиночных матчах, а также закрыты крыши на оснащенных кортах.
Матчи на открытых кортах Мельбурна возобновятся не раньше 10:00 мск.
Российский теннисист Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open
Вчера, 07:25
 
Теннис
 
