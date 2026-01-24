https://ria.ru/20260124/zhara-2070037993.html
Матчи Australian Open приостановили из-за жары
Матчи Australian Open приостановили из-за жары - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Матчи Australian Open приостановили из-за жары
Матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящие на открытых кортах в Мельбурне, временно приостановлены из-за жары, сообщается в... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T09:54:00+03:00
2026-01-24T09:54:00+03:00
2026-01-24T09:54:00+03:00
теннис
спорт
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069754992_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d53c70d3f903d059c8739f6ba73a3cc8.jpg
https://ria.ru/20260124/khachanov-2070023314.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069754992_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_df5706aa35967ff685f514bcdfae07ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, australian open
Теннис, Спорт, Australian Open
Матчи Australian Open приостановили из-за жары
Проходящие на открытых кортах матчи Australian Open прерваны из-за жары
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящие на открытых кортах в Мельбурне, временно приостановлены из-за жары, сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
В субботу днем температура в Мельбурне превышала 35 градусов по Цельсию. Из-за жары были разрешены перерывы на охлаждение во всех одиночных матчах, а также закрыты крыши на оснащенных кортах.
Матчи на открытых кортах Мельбурна возобновятся не раньше 10:00 мск.