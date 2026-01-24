Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе
12:08 24.01.2026
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе

Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что участие в церемонии открытия Олимпиады в нейтральном статусе было бы унижением для российских атлетов.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что нейтральные атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.
«
"Открытие и парад на Олимпийских играх - это представление своей страны, своего флага и так далее. Если же спортсмены в нейтральном статусе выходят на парад, то это в некотором роде просто унижение. Поэтому лучше в таком не участвовать", - сказал Васильев.
"На параде надо участвовать только в полной мере со всеми в равной степени. Вот тогда это действительно и память, и достоинство, и уважение. Поэтому абсолютно не стоит переживать, может быть, даже и хорошо, что не пришлось самим отказываться от такого мероприятия", - добавил он.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады
