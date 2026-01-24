https://ria.ru/20260124/vasilev--2070053033.html
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что участие в церемонии открытия Олимпиады в нейтральном статусе было бы... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T12:08:00+03:00
2026-01-24T12:08:00+03:00
2026-01-24T12:25:00+03:00
спорт
дмитрий васильев
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574463829_0:455:2048:1606_1920x0_80_0_0_df7c05621dd3529e31167c3ff8c7d95e.jpg
https://ria.ru/20260122/olimpiada-2069693192.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574463829_0:263:2048:1798_1920x0_80_0_0_b0a987bb3660a01e62aa43cd00ea3809.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дмитрий васильев, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Дмитрий Васильев, Зимние Олимпийские игры 2026
Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе
Васильев назвал унизительным участие в открытии ОИ в нейтральном статусе
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что участие в церемонии открытия Олимпиады в нейтральном статусе было бы унижением для российских атлетов.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что нейтральные атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.
«
"Открытие и парад на Олимпийских играх - это представление своей страны, своего флага и так далее. Если же спортсмены в нейтральном статусе выходят на парад, то это в некотором роде просто унижение. Поэтому лучше в таком не участвовать", - сказал Васильев.
"На параде надо участвовать только в полной мере со всеми в равной степени. Вот тогда это действительно и память, и достоинство, и уважение. Поэтому абсолютно не стоит переживать, может быть, даже и хорошо, что не пришлось самим отказываться от такого мероприятия", - добавил он.