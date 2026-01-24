Васильев назвал унижением участие в открытии ОИ в нейтральном статусе

"Открытие и парад на Олимпийских играх - это представление своей страны, своего флага и так далее. Если же спортсмены в нейтральном статусе выходят на парад, то это в некотором роде просто унижение. Поэтому лучше в таком не участвовать", - сказал Васильев.

"На параде надо участвовать только в полной мере со всеми в равной степени. Вот тогда это действительно и память, и достоинство, и уважение. Поэтому абсолютно не стоит переживать, может быть, даже и хорошо, что не пришлось самим отказываться от такого мероприятия", - добавил он.