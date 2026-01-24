Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:05 24.01.2026
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
екатеринбург
спорт, уралмаш, единая лига втб, енисей, октавиус эллис, екатеринбург
Баскетбол, Спорт, Уралмаш, Единая Лига ВТБ, Енисей, Октавиус Эллис, Екатеринбург
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" обыграл красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой хозяев со счетом 92:85 (31:25, 24:26, 16:13, 21:21). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Енисея" Данило Тасич, набравший 23 очка. В составе "Уралмаша" больше всех очков набрал Октавиус Эллис (20). Его одноклубник Хэйден Далтон оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.
"Уралмаш" (9 побед, 14 поражений) занимает восьмое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Енисей" (9 побед, 13 поражений) идет седьмым.
Девон Акун-Перселл и Кирилл Елатонцев в матче за 3-е место баскетбольного турнира Единая лига ВТБ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В РФБ назвали причины скандального отъезда российского баскетболиста в США
23 января, 10:32
 
БаскетболСпортУралмашЕдиная Лига ВТБЕнисейОктавиус ЭллисЕкатеринбург
 
