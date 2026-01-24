Рейтинг@Mail.ru
22:07 24.01.2026
UFC ввел бонус за досрочную победу в поединке
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) удвоит действующие бонусы, а также введет новый бонус за досрочную победу в поединке, сообщает SBJ со ссылкой на главу организации Дэйну Уайта.
Новые правила вступят в силу с турнира UFC 324, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 25 января по московскому времени.
Бонусы для участников лучшего боя вечера, а также для двух бойцов, показавших лучшее выступление на турнире, вырастут с 50 тысяч долларов до 100 тысяч долларов.
Кроме того, бойцы, которые досрочно сумели завершить свои поединки победами, но не получили один из двух главных бонусов, теперь будут получать дополнительно по 25 тысяч долларов.
Ислам Махачев, Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хабиб продвигает бой брата против Петра Яна. Но нужна ли UFC битва россиян?
