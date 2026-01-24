Рейтинг@Mail.ru
Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Теннис
 
13:05 24.01.2026
Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
https://ria.ru/20260124/tennis-2070056871.html
Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

Калинская проиграла Швентек и не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

© Фото : XАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : X
Анна Калинская. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В третьем раунде посеянная под 31-м номером Калинская уступила второй ракетке мира польке Иге Швентек со счетом 1:6, 6:1, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
24 января 2026 • начало в 11:10
Завершен
Анна Калинская
1 : 21:66:11:6
Ига Швентек
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующей соперницей 24-летней польской теннисистки станет австралийка Мэддисон Инглис.
Результаты других матчей:
Элизе Мертенс (Бельгия, 21-й номер посева) - Никола Бартункова (Чехия) - 6:0, 6:4;
Линда Носкова (Чехия, 13) - Ван Синьюй (Китай) - 5:7, 4:6.
Японская теннисистка Наоми Осака - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира
Вчера, 12:45
 
Теннис
 
