https://ria.ru/20260124/tennis-2070059977.html
Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T13:05:00+03:00
2026-01-24T13:05:00+03:00
2026-01-24T13:05:00+03:00
теннис
спорт
чехия
австралия
мельбурн
ван синьюй
australian open
анна калинская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922731496_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_38865a117b48dac7ea604a5d776a77aa.jpg
https://ria.ru/20260124/tennis-2070056871.html
чехия
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922731496_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_865fc449181783512d5ad8a591ea23b4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чехия, австралия, мельбурн, ван синьюй, australian open, анна калинская, ига швентек, мэддисон инглис
Теннис, Спорт, Чехия, Австралия, Мельбурн, Ван Синьюй, Australian Open, Анна Калинская, Ига Швентек, Мэддисон Инглис
Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Калинская проиграла Швентек и не смогла выйти в четвертый круг Australian Open