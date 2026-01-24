Рейтинг@Mail.ru
Шелтон вышел в четвертый круг Australian Open
Теннис
 
09:20 24.01.2026
Шелтон вышел в четвертый круг Australian Open
Шелтон вышел в четвертый круг Australian Open
Американец Бен Шелтон вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
марин чилич
каспер рууд
австралия
мельбурн
Новости
спорт, австралия, мельбурн, australian open, марин чилич, каспер рууд
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Марин Чилич, Каспер Рууд
Американский теннисист Бен Шелтон
Американский теннисист Бен Шелтон. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американец Бен Шелтон вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Посеянный под восьмым номером Шелтон обыграл монегаска Валантена Вашро (30-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут.
В четвертом круге полуфиналист прошлогоднего Australian Open Шелтон встретится с победителем встречи между хорватом Марином Чиличем и норвежцем Каспером Руудом (12-й номер посева).
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 06:55
Завершен
Бен Шелтон
3 : 06:46:47:6
Валентен Вашеро
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Марин Чилич, Каспер Рууд
 
