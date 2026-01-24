https://ria.ru/20260124/tennis-2070033648.html
Шелтон вышел в четвертый круг Australian Open
Американец Бен Шелтон вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
