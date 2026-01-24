Рейтинг@Mail.ru
Норвежец Рууд вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Теннис
 
16:30 24.01.2026
Норвежец Рууд вышел в четвертый круг Australian Open
Норвежец Рууд вышел в четвертый круг Australian Open
Норвежец Каспер Рууд пробился в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Норвежец Рууд вышел в четвертый круг Australian Open

Норвежский теннисист Каспер Рууд
Норвежский теннисист Каспер Рууд
Норвежский теннисист Каспер Рууд . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Норвежец Каспер Рууд пробился в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече третьего круга посеянный под 12-м номером Рууд обыграл победителя US Open - 2014 Марина Чилича из Хорватии со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 4 минуты.
В четвертом круге 27-летний норвежец встретится с восьмой ракеткой турнира американцем Беном Шелтоном.
В другом матче чех Якуб Меншик (16-й номер посева) обыграл американца Итана Куинна со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) и стал соперником серба Новака Джоковича (4).
