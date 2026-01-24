https://ria.ru/20260124/real-2070117539.html
Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал"
Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал"
Самый молодой баскетболист в истории Единой лиги ВТБ форвард Егор Амосов провел дебютный матч за основную команду мадридского "Реала". РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-24T23:57:00+03:00
2026-01-24T23:57:00+03:00
2026-01-25T00:10:00+03:00
баскетбол
спорт
реал мадрид
самара
енисей
единая лига втб
2026
Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал"
Российский баскетболист Амосов в 18 лет дебютировал за мадридский "Реал"