Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал"
Баскетбол
 
23:57 24.01.2026 (обновлено: 00:10 25.01.2026)
Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал"
Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал"
© Соцсети БК "Самара"Егор Амосов
© Соцсети БК "Самара"
Егор Амосов . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Самый молодой баскетболист в истории Единой лиги ВТБ форвард Егор Амосов провел дебютный матч за основную команду мадридского "Реала".
"Реал" в субботу на выезде обыграл "Бреоган" в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 103:85 (19:19, 24:24, 27:22, 33:20). Амосов отыграл 1 минуту 12 секунд в заключительной четверти и не отметился результативными действиями.
За день до дебюта Амосову исполнилось 18 лет. Он является воспитанником "Самары", 26 марта 2023 года стал самым молодым баскетболистом, сыгравшим в Единой лиге ВТБ. В возрасте 15 лет и 63 дней форвард вышел на площадку в матче против "Енисея".
В прошлом сезоне баскетболист сыграл в 34 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 5,9 очков и делая 3,5 подбора и 1,5 передачи. Амосов перешел в "Реал" в августе 2025 года.
Баскетбол
 
