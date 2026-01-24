Журова назвала плюсы отстранения россиян от участия в открытии Олимпиады

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российские спортсмены смогут спокойнее подготовиться к Олимпийским играм, не участвуя в церемонии открытия.