Журова назвала плюсы отстранения россиян от участия в открытии Олимпиады

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российские спортсмены смогут спокойнее подготовиться к Олимпийским играм, не участвуя в церемонии открытия.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что нейтральные атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.
«
"Я бы сказала, что это даже очень хорошо. Правда, идти без флага и гимна, чтобы половина страны спрашивала: "А зачем они пошли на это открытие в таких условиях?" То есть даже смысла нет. Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил", - сказала Журова.
"Больше скажу, далеко не все спортсмены ходят на открытие. Чаще всего туда идут тренеры, руководители, потому что спортсмены на Олимпиаде хотят лучше подготовиться, а многим нужно выступать уже на следующий день. А это, поверьте, тяжелая процедура, особенно зимой. Я попала на первую церемонию открытия, когда в Норвегии было -25 градусов. Тебя загоняют в предбанник, ты там часами ждешь. Мы все замерзли, очень многие заболели. Не особо-то и праздничная атмосфера. Это только первый раз было круто. Поэтому многие спортсмены придумывают всяческие причины, чтоб этого не делать. По телевизору смотреть, конечно, потрясающе", - добавила она.