Рейтинг@Mail.ru
Журова назвала плюсы отстранения россиян от участия в открытии Олимпиады - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 24.01.2026 (обновлено: 13:51 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/olimpiada-2070063585.html
Журова назвала плюсы отстранения россиян от участия в открытии Олимпиады
Журова назвала плюсы отстранения россиян от участия в открытии Олимпиады - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Журова назвала плюсы отстранения россиян от участия в открытии Олимпиады
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российские спортсмены смогут спокойнее подготовиться к... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T13:50:00+03:00
2026-01-24T13:51:00+03:00
спорт
норвегия
светлана журова
госдума рф
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/80/206498081_0:230:1423:1030_1920x0_80_0_0_a869f125a6089554776c67d421a56b39.jpg
https://ria.ru/20260124/mok-2070060539.html
норвегия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/80/206498081_0:97:1423:1164_1920x0_80_0_0_514f861bcf0045f5d762d297a61374fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, норвегия, светлана журова, госдума рф, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Норвегия, Светлана Журова, Госдума РФ, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Журова назвала плюсы отстранения россиян от участия в открытии Олимпиады

Журова: россияне лучше подготовятся к стартам ОИ-2026, не участвуя в открытии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российские спортсмены смогут спокойнее подготовиться к Олимпийским играм, не участвуя в церемонии открытия.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что нейтральные атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.
«
"Я бы сказала, что это даже очень хорошо. Правда, идти без флага и гимна, чтобы половина страны спрашивала: "А зачем они пошли на это открытие в таких условиях?" То есть даже смысла нет. Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил", - сказала Журова.
"Больше скажу, далеко не все спортсмены ходят на открытие. Чаще всего туда идут тренеры, руководители, потому что спортсмены на Олимпиаде хотят лучше подготовиться, а многим нужно выступать уже на следующий день. А это, поверьте, тяжелая процедура, особенно зимой. Я попала на первую церемонию открытия, когда в Норвегии было -25 градусов. Тебя загоняют в предбанник, ты там часами ждешь. Мы все замерзли, очень многие заболели. Не особо-то и праздничная атмосфера. Это только первый раз было круто. Поэтому многие спортсмены придумывают всяческие причины, чтоб этого не делать. По телевизору смотреть, конечно, потрясающе", - добавила она.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
МОК открыл ящик Пандоры, когда отстранил Россию, заявила Журова
Вчера, 13:09
 
СпортНорвегияСветлана ЖуроваГосдума РФМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала