"Айлендерс" разгромно проиграл "Баффало" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:41 24.01.2026 (обновлено: 00:11 25.01.2026)
https://ria.ru/20260124/nkhl-2070116714.html
"Айлендерс" разгромно проиграл "Баффало" в матче НХЛ
"Айлендерс" разгромно проиграл "Баффало" в матче НХЛ
"Айлендерс" разгромно проиграл "Баффало" в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" потерпел разгромное поражение от "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-24T23:41:00+03:00
2026-01-25T00:11:00+03:00
хоккей
спорт
джейсон цукер
расмус далин
алекс так
филадельфия флайерз
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, джейсон цукер, расмус далин, алекс так, филадельфия флайерз, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Джейсон Цукер, Расмус Далин, Алекс Так, Филадельфия Флайерз, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Айлендерс" разгромно проиграл "Баффало" в матче НХЛ

"Айлендерс" потерпел разгромное поражение от "Баффало" в матче НХЛ

© Фото : nhl.com/islandersХоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс"
Хоккеисты Нью-Йорк Айлендерс - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : nhl.com/islanders
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" потерпел разгромное поражение от "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) в пользу гостей. Дубль оформил Джейсон Цукер (21-я и 41-я минуты), также шайбы забросили Тэйдж Томпсон (40), Расмус Далин (55) и Алекс Так (55).
Голкипер "Баффало" Алекс Лайон отразил все 27 бросков и оформил второй шатаут в текущем регулярном чемпионате.
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов результативными действиями не отметился.
"Баффало" (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Айлендерс" (59) располагаются на третьей позиции в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Нью-Йорк" в гостях сыграет с "Филадельфией Флайерз" в ночь на 27 января по московскому времени, а "Баффало" на выезде встретится с "Торонто Мэйпл Лифс" в ночь на 28 января.
ХоккейСпортДжейсон ЦукерРасмус ДалинАлекс ТакФиладельфия ФлайерзНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
