"Айлендерс" разгромно проиграл "Баффало" в матче НХЛ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" потерпел разгромное поражение от "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) в пользу гостей. Дубль оформил Джейсон Цукер (21-я и 41-я минуты), также шайбы забросили Тэйдж Томпсон (40), Расмус Далин (55) и Алекс Так (55).
Голкипер "Баффало" Алекс Лайон отразил все 27 бросков и оформил второй шатаут в текущем регулярном чемпионате.
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов результативными действиями не отметился.
"Баффало" (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Айлендерс" (59) располагаются на третьей позиции в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Нью-Йорк" в гостях сыграет с "Филадельфией Флайерз" в ночь на 27 января по московскому времени, а "Баффало" на выезде встретится с "Торонто Мэйпл Лифс" в ночь на 28 января.
