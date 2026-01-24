Рейтинг@Mail.ru
Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на КМ
Лыжные гонки
 
13:12 24.01.2026
Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на КМ
Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на КМ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на КМ
Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев впервые в сезоне смогли пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на этапе РИА Новости Спорт, 24.01.2026
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
савелий коростелев
линн сван
спортивный арбитражный суд (cas)
Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на КМ

Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на этапе КМ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев впервые в сезоне смогли пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.
Победительницей квалификации с результатом 3 минуты 46,07 секунды стала шведка Линн Сван. Непряева уступила победительнице 15,15 секунды и квалифицировалась в четвертьфинал с 29-м результатом.
В квалификации мужского спринта первенствовал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (3.18,20). Коростелев уступил победителю 8,21 секунды и занял 26-е место.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
"Горели ноги": почему наши лыжники проиграли первый старт в Европе
"Горели ноги": почему наши лыжники проиграли первый старт в Европе
15 декабря 2025, 20:05
 
Лыжные гонки
 
