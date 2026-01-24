https://ria.ru/20260124/lyzhi-2070060731.html
Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на КМ
Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев впервые в сезоне смогли пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на этапе РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T13:12:00+03:00
