Непряева и Коростелев впервые в сезоне прошли квалификацию в спринте на КМ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев впервые в сезоне смогли пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.