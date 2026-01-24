Рейтинг@Mail.ru
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
12:33 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/lyzhi-2070055809.html
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса
Российская лыжница Ксения Шорохова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS)... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T12:33:00+03:00
2026-01-24T12:33:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
лыжные виды спорта
международная федерация лыжного спорта (fis)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112969/84/1129698493_0:151:3070:1877_1920x0_80_0_0_3b88ae2200c6f4dd395dfcae0cf490b2.jpg
https://ria.ru/20251231/zayavka-2065819569.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112969/84/1129698493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45136ce94963cde0762612364ee7fee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), лыжные виды спорта, международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные виды спорта, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса

Шорохова подала апелляцию в CAS на решение FIS по заявке о нейтральном статусе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская лыжница Ксения Шорохова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонить ее заявку на получение индивидуального нейтрального статуса.
FIS отклонила заявку Шороховой по причине несоблюдения антидопинговых требований. По словам самой спортсменки, у нее никогда не брали пробы.
«
"Да, я действительно подала апелляцию в CAS. Эта мысль зародилась еще в начале года, и после разговора с опытным юристом, который изучил все детали моей истории, я решилась на этот шаг. Шансы - 50/50. Признаюсь, это было непростое решение. Я осознаю все риски, но я выбираю двигаться вперед, в "неизвестность". Потому что меня учили не сдаваться и идти до конца!" - написала Шорохова в своем Telegram-канале.
В декабре CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Подарочек" пришел": российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
31 декабря 2025, 10:12
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Лыжные виды спортаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала