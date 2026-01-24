Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская лыжница Ксения Шорохова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонить ее заявку на получение индивидуального нейтрального статуса.
FIS отклонила заявку Шороховой по причине несоблюдения антидопинговых требований. По словам самой спортсменки, у нее никогда не брали пробы.
"Да, я действительно подала апелляцию в CAS. Эта мысль зародилась еще в начале года, и после разговора с опытным юристом, который изучил все детали моей истории, я решилась на этот шаг. Шансы - 50/50. Признаюсь, это было непростое решение. Я осознаю все риски, но я выбираю двигаться вперед, в "неизвестность". Потому что меня учили не сдаваться и идти до конца!" - написала Шорохова в своем Telegram-канале.
В декабре CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
