Российский защитник "Далласа" получил травму в матче НХЛ
Российский защитник "Далласа" получил травму в матче НХЛ
Российский защитник "Даллас Старз" Илья Любушкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луис Блюз". РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Российский хоккеист "Далласа" Любушкин получил травму в матче с "Сент-Луисом"