Российский защитник "Далласа" получил травму в матче НХЛ
Хоккей
 
08:28 24.01.2026
Российский защитник "Далласа" получил травму в матче НХЛ
Российский защитник "Далласа" получил травму в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Российский защитник "Далласа" получил травму в матче НХЛ
Российский защитник "Даллас Старз" Илья Любушкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луис Блюз". РИА Новости Спорт, 24.01.2026
хоккей
илья любушкин
национальная хоккейная лига (нхл)
даллас старз
сент-луис блюз
илья любушкин, национальная хоккейная лига (нхл), даллас старз, сент-луис блюз
Хоккей, Илья Любушкин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Даллас Старз, Сент-Луис Блюз
Российский защитник "Далласа" получил травму в матче НХЛ

Российский хоккеист "Далласа" Любушкин получил травму в матче с "Сент-Луисом"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИлья Любушкин
Илья Любушкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российский защитник "Даллас Старз" Илья Любушкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луис Блюз".
В ночь на субботу "Даллас" дома победил "Сент-Луис" со счетом 3:2. Любушкин во втором периоде получил повреждение, заблокировав бросок соперника. Российский хоккеист не смог продолжить матч. Главный тренер "Старз" Глен Галуцен после игры сообщил, что степень травмы россиянина будет определена позднее.
Любушкину 31 год. В текущем сезоне он провел за "Даллас" 39 матчей и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач).
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Три очка Мичкова позволили "Филадельфии" обыграть лучшую команду НХЛ
ХоккейИлья ЛюбушкинНациональная хоккейная лига (НХЛ)Даллас СтарзСент-Луис Блюз
 
