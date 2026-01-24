Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов признался, что поражение со счетом 0:6 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо" стало для него одним из самых больших разочарований в тренерской карьере.
24 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
09:21 • Сергей Гончарук
13:50 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
16:52 • Kirill Svishchyov
09:52 • Егор Виноградов
(Боб Нарделла)
16:24 • Kirill Svishchyov
12:32 • Егор Виноградов
"Приятно быть в Нижнем, но неприятно проигрывать с таким счетом, скажу честно. Это самое большое разочарование, наверное, в моей тренерской карьере. Хотя нет, был еще один матч - не хочу о нем говорить. Сегодня явное было преимущество одной из команд, которая провела хороший матч, выиграла. В этом плане хочу поздравить соперников с победой. Как обычно была горячая поддержка болельщиков - нам остается только извиниться за ту игру, за тот хоккей, за такое, не побоюсь этого слова, равнодушие, которое было сегодня. Завтра новый день, надо будет перегруппироваться и готовиться к следующему матчу. По-другому я это не вижу", - сказал Ларионов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Торпедо" в соцсети "ВКонтакте".
СКА проиграл все четыре матча с "Торпедо" в текущем регулярном чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне "Торпедо" под руководством Ларионова уступило СКА во всех четырех матчах.
