Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере
Хоккей
 
21:21 24.01.2026 (обновлено: 23:29 24.01.2026)
Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере
Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере
Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов признался, что поражение со счетом 0:6 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского...
Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере

Ларионов о 0:6 в матче с "Торпедо": самое большое разочарование в моей карьере

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов признался, что поражение со счетом 0:6 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо" стало для него одним из самых больших разочарований в тренерской карьере.
СКА в субботу в гостях со счетом 0:6 проиграл "Торпедо", которое Ларионов тренировал с 2022 по 2025 год.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Торпедо НН
6 : 0
СКА
09:21 • Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Амир Гараев)
13:50 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
16:52 • Kirill Svishchyov
(Егор Соколов)
09:52 • Егор Виноградов
(Боб Нарделла)
16:24 • Kirill Svishchyov
(Даниил Журавлев, Егор Соколов)
12:32 • Егор Виноградов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
«
"Приятно быть в Нижнем, но неприятно проигрывать с таким счетом, скажу честно. Это самое большое разочарование, наверное, в моей тренерской карьере. Хотя нет, был еще один матч - не хочу о нем говорить. Сегодня явное было преимущество одной из команд, которая провела хороший матч, выиграла. В этом плане хочу поздравить соперников с победой. Как обычно была горячая поддержка болельщиков - нам остается только извиниться за ту игру, за тот хоккей, за такое, не побоюсь этого слова, равнодушие, которое было сегодня. Завтра новый день, надо будет перегруппироваться и готовиться к следующему матчу. По-другому я это не вижу", - сказал Ларионов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Торпедо" в соцсети "ВКонтакте".
СКА проиграл все четыре матча с "Торпедо" в текущем регулярном чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне "Торпедо" под руководством Ларионова уступило СКА во всех четырех матчах.
Хоккеист СКА перенесет операцию на спине
Хоккеист СКА перенесет операцию на спине
22 января, 23:59
 
