Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере

"Приятно быть в Нижнем, но неприятно проигрывать с таким счетом, скажу честно. Это самое большое разочарование, наверное, в моей тренерской карьере. Хотя нет, был еще один матч - не хочу о нем говорить. Сегодня явное было преимущество одной из команд, которая провела хороший матч, выиграла. В этом плане хочу поздравить соперников с победой. Как обычно была горячая поддержка болельщиков - нам остается только извиниться за ту игру, за тот хоккей, за такое, не побоюсь этого слова, равнодушие, которое было сегодня. Завтра новый день, надо будет перегруппироваться и готовиться к следующему матчу. По-другому я это не вижу", - сказал Ларионов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Торпедо" в соцсети "ВКонтакте".