Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ

Этап Кубка мира в Гомсе стал последним перед Олимпийскими играми в Италии, где выступят Коростелев и Непряева. "Завтра будет 20-километровый масс-старт, после чего этим этапом будет заканчиваться основная подготовка, до Олимпиады остается чуть более десяти дней, в ходе которых пойдет снижение нагрузки и подводка к главному старту", - отметил Бородавко.