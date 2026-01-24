Рейтинг@Mail.ru
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:45 24.01.2026
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
Российский лыжник Савелий Коростелев сделал шаг вперед, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
юрий бородавко
дарья непряева
спорт, савелий коростелев, юрий бородавко, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Юрий Бородавко, Дарья Непряева
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ

Бородавко: Коростелев сделал шаг вперед в спринте на Кубке мира в Гомсе

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский лыжник Савелий Коростелев сделал шаг вперед, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Коростелев квалифицировался в спринт с 26-м результатом, после чего занял третье место в своем четвертьфинале, уступив 0,18 секунды пятикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, и не вышел в полуфинал. Впервые в сезоне также прошла квалификацию в спринте на Кубке мира россиянка Дарья Непряева, в своем четвертьфинальном забеге она стала пятой.
"То, что Савелий смог финишировать третьим в забеге с Клебо и (Эриком) Вальнесом, мировыми грандами, опередив других спортсменов, - это некий знак. С другой стороны, это всего лишь четвертьфинал, поэтому раздавать какие-то висты и говорить, что это очень здорово, я думаю, преждевременно. Но в любом случае это шаг вперед, соревнования шли в борьбе, Савелий проявил себя и не был мальчиком для битья, пытался навязывать свою тактику. А выигрывать у этих грандов очень тяжело", - сказал Бородавко.
Этап Кубка мира в Гомсе стал последним перед Олимпийскими играми в Италии, где выступят Коростелев и Непряева. "Завтра будет 20-километровый масс-старт, после чего этим этапом будет заканчиваться основная подготовка, до Олимпиады остается чуть более десяти дней, в ходе которых пойдет снижение нагрузки и подводка к главному старту", - отметил Бородавко.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
21 января, 17:32
21 января, 17:32
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевЮрий БородавкоДарья Непряева
 
