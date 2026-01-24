https://ria.ru/20260124/korostelev-2070081118.html
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
Российский лыжник Савелий Коростелев сделал шаг вперед, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T16:45:00+03:00
2026-01-24T16:45:00+03:00
2026-01-24T16:45:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
юрий бородавко
дарья непряева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_0:277:3144:2047_1920x0_80_0_0_ea7240426dd64a388cadf38b2eba5f6d.jpg
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069373156.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_233f1289025f23da3efc598b4abddb2b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, юрий бородавко, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Юрий Бородавко, Дарья Непряева
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
Бородавко: Коростелев сделал шаг вперед в спринте на Кубке мира в Гомсе
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский лыжник Савелий Коростелев сделал шаг вперед, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Коростелев
квалифицировался в спринт с 26-м результатом, после чего занял третье место в своем четвертьфинале, уступив 0,18 секунды пятикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, и не вышел в полуфинал. Впервые в сезоне также прошла квалификацию в спринте на Кубке мира россиянка Дарья Непряева
, в своем четвертьфинальном забеге она стала пятой.
"То, что Савелий смог финишировать третьим в забеге с Клебо и (Эриком) Вальнесом, мировыми грандами, опередив других спортсменов, - это некий знак. С другой стороны, это всего лишь четвертьфинал, поэтому раздавать какие-то висты и говорить, что это очень здорово, я думаю, преждевременно. Но в любом случае это шаг вперед, соревнования шли в борьбе, Савелий проявил себя и не был мальчиком для битья, пытался навязывать свою тактику. А выигрывать у этих грандов очень тяжело", - сказал Бородавко
.
Этап Кубка мира в Гомсе стал последним перед Олимпийскими играми в Италии, где выступят Коростелев и Непряева. "Завтра будет 20-километровый масс-старт, после чего этим этапом будет заканчиваться основная подготовка, до Олимпиады остается чуть более десяти дней, в ходе которых пойдет снижение нагрузки и подводка к главному старту", - отметил Бородавко.