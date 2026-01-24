https://ria.ru/20260124/korostelev-2070074346.html
Коростелев не смог выйти в полуфинал в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел выйти в полуфинал в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026
