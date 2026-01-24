"Комо" одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Комо" нанес поражение "Торино" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Комо, завершилась со счетом 6:0. Дубль оформил Анастасиос Дувикас (8-я, 66-я минуты), также отличились Мартин Батурина (16), Люка Да Кунья (59, пенальти), Николас Кюн (70) и Максенс Какере (76).
24 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
08’ • Анастасиос Дувикас
16’ • Мартин Батурина
(Алекс Валле)
59’ • Люка да Кунья (П)
66’ • Анастасиос Дувикас
(Мартин Батурина)
70’ • Nicolas-Gerrit Kuehn
76’ • Максанс Какре
"Комо" одержал крупнейшую победу в своей истории в Серии A. Предыдущим рекордом команды в высшем дивизионе чемпионата Италии был разгром "Удинезе" (5:0) в мае 1952 года. Самую крупную победу в истории клуба футболисты "Комо" одержали в январе 1967 года над "Кремонезе" (7:1) в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.
После победы команда под руководством Сеска Фабрегаса, набравшая 40 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Ювентус". "Торино", потерпевшее четвертое поражение подряд, с 23 баллами располагается на 14-й строчке.