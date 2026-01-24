Рейтинг@Mail.ru
"Комо" одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A
Футбол
 
19:10 24.01.2026 (обновлено: 19:14 24.01.2026)
"Комо" одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A
"Комо" одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A
спорт, италия, серия а (чемпионат италии по футболу), люка да кунья, сеск фабрегас, комо, торино, удинезе
Футбол, Спорт, Италия, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Люка да Кунья, Сеск Фабрегас, Комо, Торино, Удинезе
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Комо"Футболисты "Комо"
Футболисты Комо - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Комо"
Футболисты "Комо". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Комо" нанес поражение "Торино" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Комо, завершилась со счетом 6:0. Дубль оформил Анастасиос Дувикас (8-я, 66-я минуты), также отличились Мартин Батурина (16), Люка Да Кунья (59, пенальти), Николас Кюн (70) и Максенс Какере (76).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
24 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Комо
6 : 0
Торино
08‎’‎ • Анастасиос Дувикас
(Люка да Кунья)
16‎’‎ • Мартин Батурина
(Алекс Валле)
59‎’‎ • Люка да Кунья (П)
66‎’‎ • Анастасиос Дувикас
(Мартин Батурина)
70‎’‎ • Nicolas-Gerrit Kuehn
(Максанс Какре)
76‎’‎ • Максанс Какре
"Комо" одержал крупнейшую победу в своей истории в Серии A. Предыдущим рекордом команды в высшем дивизионе чемпионата Италии был разгром "Удинезе" (5:0) в мае 1952 года. Самую крупную победу в истории клуба футболисты "Комо" одержали в январе 1967 года над "Кремонезе" (7:1) в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.
После победы команда под руководством Сеска Фабрегаса, набравшая 40 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Ювентус". "Торино", потерпевшее четвертое поражение подряд, с 23 баллами располагается на 14-й строчке.
В следующем туре "Комо" 1 февраля примет "Аталанту", "Торино" в тот же день дома сыграет с "Лечче".
