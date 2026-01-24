Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" всухую разгромило СКА в матче КХЛ
Хоккей
 
19:16 24.01.2026
"Торпедо" всухую разгромило СКА в матче КХЛ
"Торпедо" всухую разгромило СКА в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" дома обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Торпедо" всухую разгромило СКА в матче КХЛ

"Торпедо" обыграл СКА в матче КХЛ

Хоккеисты нижегородского "Торпедо"
Хоккеисты нижегородского "Торпедо". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" дома обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты), который до этого матча не забивал в КХЛ, и Егор Виноградов (30 и 53), по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Торпедо НН
6 : 0
СКА
09:21 • Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Амир Гараев)
13:50 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
16:52 • Kirill Svishchyov
(Егор Соколов)
09:52 • Егор Виноградов
(Боб Нарделла)
16:24 • Kirill Svishchyov
(Даниил Журавлев, Егор Соколов)
12:32 • Егор Виноградов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
Вратарь "Торпедо" Денис Костин отразил все 25 бросков хоккеистов СКА и оформил свой пятый шатаут в текущем регулярном чемпионате.
СКА под руководством Игоря Ларионова в четвертый раз за текущий сезон проиграл "Торпедо". В прошлом сезоне Ларионов возглавлял нижегородскую команду, которая тогда уступила СКА во всех четырех матчах регулярного чемпионата сезона-2024/25.
"Торпедо" (64 очка), продлившее победную серию до шести матчей, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (53), который потерпел четвертое поражение подряд, располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Торпедо" примет новосибирскую "Сибирь" 26 января, а на следующий день СКА дома сыграет с ярославским "Локомотивом".
В другой встрече уфимский "Салават Юлаев" на выезде победил "Сочи" со счетом 2:1.
"Динамо" проиграло "Ладе", потерпев пятое поражение в КХЛ
23 января, 20:19
23 января, 20:19
 
Хоккей Спорт Нижний Новгород Сергей Гончарук Денис Костин СКА (Санкт-Петербург) Сибирь КХЛ 2025-2026
 
