В Женской хоккейной лиге забросили первую шайбу в стиле лакросс
В Женской хоккейной лиге забросили первую шайбу в стиле лакросс
Нападающая уфимского клуба "Агидель" Елизавета Дубей стала автором первой шайбы в стиле лакросс в истории Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
В Женской хоккейной лиге забросили первую шайбу в стиле лакросс
Форвард "Агидели" Дубей стала автором первой шайбы в стиле лакросс в истории ЖХЛ