В Женской хоккейной лиге забросили первую шайбу в стиле лакросс
12:42 24.01.2026
В Женской хоккейной лиге забросили первую шайбу в стиле лакросс
В Женской хоккейной лиге забросили первую шайбу в стиле лакросс
Нападающая уфимского клуба "Агидель" Елизавета Дубей стала автором первой шайбы в стиле лакросс в истории Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Новости
спорт, уфа, женская хоккейная лига (жхл)
В Женской хоккейной лиге забросили первую шайбу в стиле лакросс

Форвард "Агидели" Дубей стала автором первой шайбы в стиле лакросс в истории ЖХЛ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Нападающая уфимского клуба "Агидель" Елизавета Дубей стала автором первой шайбы в стиле лакросс в истории Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
В субботу в Уфе на 22-й минуте матча против подмосковного "Торнадо" Дубей удалось занести шайбу в ворота на крюке клюшки.
Дубей 18 лет. В текущем сезоне она забросила 5 шайб и сделала 13 передач в 28 матчах за "Агидель". Всего в ЖХЛ на ее счету 84 (38+46) очка в 170 играх.
Хоккеист "Трактора" Шабанов прокомментировал хит от Радулова после лакросса
14 мая 2025, 00:26
 
