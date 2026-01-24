"Сент-Луис" проиграл "Далласу", несмотря на гол и передачу Бучневича

Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе "Старз" шайбы забросили Уайатт Джонстон (6-я минута), Мэтт Дюшейн (28) и Джейсон Робертсон (59). У гостей отличились Далибор Дворски (12) и российский нападающий Павел Бучневич (25).