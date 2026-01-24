Рейтинг@Mail.ru
"Сент-Луис" проиграл "Далласу", несмотря на гол и передачу Бучневича
Хоккей
 
06:42 24.01.2026
"Сент-Луис" проиграл "Далласу", несмотря на гол и передачу Бучневича
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Сент-Луис" проиграл "Далласу", несмотря на гол и передачу Бучневича

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Даллас
3 : 2
Сент-Луис
05:41 • Уайтт Джонстон
(Миро Хеисканен, Роопе Хинц)
27:44 • Мэтт Дюшен
(Уайтт Джонстон, Джейсон Робертсон)
59:00 • Джейсон Робертсон
(Роопе Хинц)
11:30 • Далибор Дворски
(Павел Бучневич, Джордан Киру)
24:04 • Павел Бучневич
(Джейк Нейборс, Кэм Фоулер)
Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе "Старз" шайбы забросили Уайатт Джонстон (6-я минута), Мэтт Дюшейн (28) и Джейсон Робертсон (59). У гостей отличились Далибор Дворски (12) и российский нападающий Павел Бучневич (25).
Павел Бучневич также отметился голевой передачей и был признан третьей звездой матча. Форвард "Блюз" Алексей Торопченко заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Защитник "Старз" Илья Любушкин заблокировал два броска.
"Сент-Луис" потерпел шестое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Даллас" одержал вторую победу в последних трех играх.
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго"
