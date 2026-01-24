Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго"

Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Тампы" автором гола в основное время матча стал российский нападающий Никита Кучеров (39-я минута), который также реализовал свою попытку в буллитной серии и был признан второй звездой игры. Автором победного буллита стал Доминик Джеймс. У "Чикаго" отличился Райан Грин (18).
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18. Форвард "Чикаго" Илья Михеев нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием.
"Тампа" одержала третью победу подряд. "Чикаго" потерпел четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ.
