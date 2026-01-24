Рейтинг@Mail.ru
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго" - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:52 24.01.2026 (обновлено: 05:59 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/khokkey-2070018006.html
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго"
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго" - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T05:52:00+03:00
2026-01-24T05:59:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
чикаго блэкхокс
никита кучеров
илья михеев
андрей василевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070017869_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_c87fa3da8ba5b7f819c43bf2a9ebe50d.jpg
https://ria.ru/20260124/khokkey-2070017263.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070017869_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_30d37032b307faba520718224b6bda2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, чикаго блэкхокс, никита кучеров, илья михеев, андрей василевский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Чикаго Блэкхокс, Никита Кучеров, Илья Михеев, Андрей Василевский
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго"

Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

© REUTERS / Kamil KrzaczynskiХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Kamil Krzaczynski
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Чикаго
1 : 20:1
Тампа-Бэй
17:42 • Ryan Greene
(Nick Lardis, Oliver Moore)
65:01 • Frank Nazar (П)
65:01 • Луи Кревье (П)
38:42 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
65:01 • Никита Кучеров (П)
65:01 • Гаге Гонсалвеш (П)
65:01 • Доминик Джеймс (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Тампы" автором гола в основное время матча стал российский нападающий Никита Кучеров (39-я минута), который также реализовал свою попытку в буллитной серии и был признан второй звездой игры. Автором победного буллита стал Доминик Джеймс. У "Чикаго" отличился Райан Грин (18).
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18. Форвард "Чикаго" Илья Михеев нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием.
"Тампа" одержала третью победу подряд. "Чикаго" потерпел четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ.
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"
Вчера, 05:43
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго БлэкхоксНикита КучеровИлья МихеевАндрей Василевский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала