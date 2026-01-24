Рейтинг@Mail.ru
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
13:09 24.01.2026
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом

Фетисов назвал перенос ЧЕ по фехтованию из Эстонии хорошим прецедентом для РФ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Лишение Эстонии права проводить чемпионат Европы по фехтованию из-за отсутствия гарантий въезда для всех участников является хорошим прецедентом для российских спортсменов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В пятницу Международная федерация фехтования (FIE) перенесла чемпионат Европы из Эстонии во Францию из-за отказа пускать российских и белорусских фехтовальщиков. Соревнования состоятся 16-21 июня.
"Хороший прецедент. Не знаю, сколько федераций могут последовать этому примеру, подхватить это. Я не совсем уверен, что это будут охотно делать. Но прецедент в любом случае хороший", - сказал Фетисов.
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян
23 января, 16:21
 
