https://ria.ru/20260124/fekhtovanie-2070060397.html
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом
Лишение Эстонии права проводить чемпионат Европы по фехтованию из-за отсутствия гарантий въезда для всех участников является хорошим прецедентом для российских... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T13:09:00+03:00
2026-01-24T13:09:00+03:00
2026-01-24T13:09:00+03:00
спорт
эстония
франция
вячеслав фетисов
госдума рф
международная федерация фехтования (fie)
чемпионат европы по фехтованию
фехтование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863831036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ee7fabf56dfcfca7a28ba618781a35a.jpg
https://ria.ru/20260123/chempionat-2069907262.html
эстония
франция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863831036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed8b4858c6d2ff003fefe82af17c10d3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, эстония, франция, вячеслав фетисов, госдума рф, международная федерация фехтования (fie), чемпионат европы по фехтованию, фехтование
Спорт, Эстония, Франция, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, Международная федерация фехтования (FIE), Чемпионат Европы по фехтованию, Фехтование
Фетисов счел лишение Эстонии права на ЧЕ по фехтованию хорошим прецедентом
Фетисов назвал перенос ЧЕ по фехтованию из Эстонии хорошим прецедентом для РФ