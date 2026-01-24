Рейтинг@Mail.ru
Конькобежец из Норвегии установил мировой рекорд на этапе Кубра Мира
20:33 24.01.2026 (обновлено: 23:28 24.01.2026)
Конькобежец из Норвегии установил мировой рекорд на этапе Кубра Мира
Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Инцелле. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026
спорт, конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
Конькобежный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Инцелле.
Эйтрем одержал победу с результатом 5 минут 58,52 секунды и превзошел достижение француза Тимоти Лубино (6 минут 0,23 секунды), установленное в ноябре 2025 года на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Также 23-летний норвежец первым в истории преодолел дистанцию 5000 метров менее чем за 6 минут.
Заключительный этап Кубка мира завершится 25 января.
