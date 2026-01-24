https://ria.ru/20260124/ejtrem-2070105521.html
Конькобежец из Норвегии установил мировой рекорд на этапе Кубра Мира
Конькобежец из Норвегии установил мировой рекорд на этапе Кубра Мира - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Конькобежец из Норвегии установил мировой рекорд на этапе Кубра Мира
Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Инцелле. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
