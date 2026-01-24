Рейтинг@Mail.ru
"Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом" - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:57 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/borats-2070069919.html
"Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом"
"Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом" - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом"
Боснийский "Борац" отказался принимать участие в товарищеском матче против "Оренбурга", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T14:57:00+03:00
2026-01-24T14:57:00+03:00
футбол
спорт
турция
белек
акрон
оренбург
борац (баня-лука)
крылья советов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908205864_339:187:1889:1059_1920x0_80_0_0_3da49f04116ae67027d5c332fbeef3e3.jpg
https://ria.ru/20260116/rostov-2068275218.html
турция
белек
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908205864_327:216:1992:1464_1920x0_80_0_0_541326fcfa9c8ba64b8ebc2eec4a3a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турция, белек, акрон, оренбург, борац (баня-лука), крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Белек, Акрон, Оренбург, Борац (Баня-Лука), Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом"

Боснийский "Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом"

© Фото : Пресс-служба "Оренбурга"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Оренбурга"
Футболисты "Оренбурга". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Боснийский "Борац" отказался принимать участие в товарищеском матче против "Оренбурга", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Матч должен был начаться в 17:00 мск в субботу. Причиной отмены стали дожди в Турции, где "Оренбург" проводит зимние тренировочные сборы. В пятницу самарский клуб "Крылья Советов" также отменил контрольный матч против сербского ИМТ из-за неблагоприятных погодных условий в Турции.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Белеке "Борац" отказался от участия в сегодняшнем матче. Тренерский штаб "Оренбурга" оперативно скорректировал план подготовки: команда сыграет двусторонку", - говорится в сообщении клуба.
"Оренбург" ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре после перерыва команда 28 февраля примет тольяттинский "Акрон".
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Стали известны соперники "Ростова" на сборах в ОАЭ
16 января, 12:00
 
ФутболСпортТурцияБелекАкронОренбургБорац (Баня-Лука)Крылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала