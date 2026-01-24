https://ria.ru/20260124/borats-2070069919.html
"Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом"
Боснийский "Борац" отказался принимать участие в товарищеском матче против "Оренбурга", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Боснийский "Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом"