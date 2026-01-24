Боец UFC, потерявший сознание при взвешивании, рассказал о самочувствии

«

"Я получил много сообщений и искренне ценю вашу заботу и поддержку. Со мной все в порядке. Вижу, что многие люди в интернете говорят: "Это какое-то безумие". Но, если честно, я не делал жесткой весогонки к этому бою. Я сбросил совсем немного, в том числе и за последнюю неделю. Я пока не могу точно объяснить, что стало причиной произошедшего. В ближайшие недели мне предстоит сдать дополнительные анализы и пройти обследование, чтобы разобраться в ситуации. Но для всех, кто говорит, что я пошел на безумную весогонку или что-то подобное, повторю: я сбросил очень мало. Еще раз спасибо всем за заботу и поддержку. Я надеюсь вернуться как можно скорее, а также хочу извиниться перед своим оппонентом", - сообщил Смазерман в Instagram*.