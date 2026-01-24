Рейтинг@Mail.ru
Боец UFC, потерявший сознание при взвешивании, рассказал о самочувствии - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
16:33 24.01.2026
Боец UFC, потерявший сознание при взвешивании, рассказал о самочувствии
Боец UFC, потерявший сознание при взвешивании, рассказал о самочувствии
спорт, лас-вегас, россия, ufc
Единоборства, Спорт, Лас-Вегас, Россия, UFC
Боец UFC, потерявший сознание при взвешивании, рассказал о самочувствии

Потерявший сознание боец UFC Смазерман заявил, что с ним все в порядке

© UFCОктагон UFC
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© UFC
Октагон UFC. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смазерман, потерявший сознание во время церемонии взвешивания, заявил, что с ним все в порядке и ему предстоит пройти обследование для выяснения причин произошедшего.
Американец Смазерман должен был встретиться с соотечественником Рики Турсиосом в рамках раннего предварительного карда турнира UFC 324, который пройдет в Лас-Вегасе 24 января. Во время церемонии взвешивания спортсмен уложился в лимит легчайшей весовой категории, но, сойдя с весов, упал на помост. Ему немедленно оказали помощь. Как сообщает MMA Junkie, боец был госпитализирован.
«
"Я получил много сообщений и искренне ценю вашу заботу и поддержку. Со мной все в порядке. Вижу, что многие люди в интернете говорят: "Это какое-то безумие". Но, если честно, я не делал жесткой весогонки к этому бою. Я сбросил совсем немного, в том числе и за последнюю неделю. Я пока не могу точно объяснить, что стало причиной произошедшего. В ближайшие недели мне предстоит сдать дополнительные анализы и пройти обследование, чтобы разобраться в ситуации. Но для всех, кто говорит, что я пошел на безумную весогонку или что-то подобное, повторю: я сбросил очень мало. Еще раз спасибо всем за заботу и поддержку. Я надеюсь вернуться как можно скорее, а также хочу извиниться перед своим оппонентом", - сообщил Смазерман в Instagram*.
Смазерману 28 лет, на его счету 12 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Боец ММА Айзек Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу
23 ноября 2025, 11:58
 
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасРоссияUFC
 
