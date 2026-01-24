Рейтинг@Mail.ru
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице
13:43 24.01.2026
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице

Бобслей. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская бобслеистка Любовь Черных заняла шестое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице.
По сумме двух попыток Черных показала результат 2 минуты 25,46 секунды. Другая россиянка, София Степушкина (2.25,73), стала девятой.
Победительницей стала немка Шарлотта Кандрикс (2.23,96). Второе место заняла ее соотечественница Леона Кляйн (отставание - 0,91 секунды), тройку замкнула румынка Джорджета Попеску (+1,04).
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Скелетонист - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
12 декабря 2025, 20:43
 
