https://ria.ru/20260124/bobsley-2070062879.html
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице
Российская бобслеистка Любовь Черных заняла шестое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T13:43:00+03:00
2026-01-24T13:43:00+03:00
2026-01-24T13:43:00+03:00
спорт
санкт-мориц
ibsf
бобслей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64193/16/641931679_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_b3949cf6d9a2b4453cd0bdb679fba1a7.jpg
https://ria.ru/20251212/status-2061759685.html
санкт-мориц
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64193/16/641931679_532:0:3199:2000_1920x0_80_0_0_671fc2bf9870dfe41a361f53e63b135e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санкт-мориц, ibsf, бобслей
Спорт, Санкт-Мориц, IBSF, Бобслей
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице
Российская бобслеистка Черных стала шестой на этапе Кубка Европы в Санкт-Морице
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская бобслеистка Любовь Черных заняла шестое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице.
По сумме двух попыток Черных показала результат 2 минуты 25,46 секунды. Другая россиянка, София Степушкина (2.25,73), стала девятой.
Победительницей стала немка Шарлотта Кандрикс (2.23,96). Второе место заняла ее соотечественница Леона Кляйн (отставание - 0,91 секунды), тройку замкнула румынка Джорджета Попеску (+1,04).
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.