Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Биатлон
 
16:25 24.01.2026
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
биатлон
спорт
белоруссия
антон смольский
спорт, белоруссия, антон смольский
Биатлон, Спорт, Белоруссия, Антон Смольский
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Смольский выиграл гонку преследования на 4 этапе Кубка Содружества в Раубичах

Антон Смольский
Антон Смольский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Антон Смольский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Белоруссия).
Смольский преодолел дистанцию 12,5 км за 37 минут 21,2 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Савелий Коновалов (отставание - 8,2 секунды; два промаха), третьим - его соотечественник Саид Каримулла Халили (+24,9; без промахов).
Этап в Раубичах завершится 25 января смешанной эстафетой.
Биатлон - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
23 января, 16:24
 
Биатлон
 
