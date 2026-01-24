https://ria.ru/20260124/biatlon-2070078548.html
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T16:25:00+03:00
2026-01-24T16:25:00+03:00
2026-01-24T16:25:00+03:00
биатлон
спорт
белоруссия
антон смольский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841087403_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_f7352b5ec2227d2eae889a305f889c47.jpg
https://ria.ru/20260123/biatlon-2069908087.html
белоруссия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841087403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcdd14af061062c64b21fd0a9230700f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, белоруссия, антон смольский
Биатлон, Спорт, Белоруссия, Антон Смольский
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Смольский выиграл гонку преследования на 4 этапе Кубка Содружества в Раубичах